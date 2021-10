Ein mutmaßlicher Fall von Antisemitismus gegen den deutschen Musiker Gil Ofarim in Sachsen sorgt für Empörung.

Wie der Sohn des israelischen Sängers Abi Ofarim auf Instagram berichtete, wurde ihm in einem Hotel in Leipzig von Mitarbeitern zur Bedingung für das Einchecken gemacht, dass er seine Kette mit einem Davidstern ablegen müsse.



Die Hotelleitung reagierte auf den Vorwurf, beurlaubte die Mitarbeiter und erklärte, man lehne jede Form von Diskriminierung und Antisemitismus ab. Die Staatsanwaltschaft prüft eine strafrechtliche Relevanz. Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte den Vorfall erschreckend; die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sprach von einem unfassbaren Fall von Antisemitismus. Sachsens Innenminister Wöller bat den Musiker, Anzeige zu erstatten, damit rasch ermittelt werden könne. Vor dem Hotel versammelten sich am Abend hunderte Menschen zu einer Solidaritätskundgebung mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.