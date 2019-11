In Leipzig ermittelt das Bundeskriminalamt wegen des Überfalls auf eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma.

Die Justiz geht von einem linksextremistischen Hintergrund aus, weil im Internet ein entsprechendes Bekennerschreiben veröffentlicht wurde. Die Tat wird darin in Zusammenhang gebracht mit dem Bau hochpreisiger Eigentumswohnungen im alternativ geprägten Stadtteil Connewitz. Die Frau habe sich an einem Angriff auf einen Raum der radikalen Linken beteiligt.



Zwei Vermummte waren gestern Abend in die Wohnung der 34-Jährigen eingedrungen und hatten sie mit Faustschlägen verletzt. Leipzigs Oberbürgermeister Jung erklärte, damit sei eine Grenze überschritten. Der Rechtsstaat müsse sich auch gegen Linksextremismus zur Wehr setzen, forderte der SPD-Politiker.



In jüngster Zeit hatte es in der Stadt auch Brandanschläge auf Baustellen gegeben.