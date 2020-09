Leipzigs Oberbürgermeister Jung hat die Krawalle nach der Räumung eines besetzten Hauses verurteilt.

Der SPD-Politiker sagte, man schaffe keinen Wohnraum, indem man Polizisten angreife und Barrikaden anzünde. Die wichtige Debatte um bezahlbare Wohnungen habe mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen einen schweren Rückschlag erlitten.



Im Leipziger Stadtteil Connewitz hatte es gestern den zweiten Abend in Folge Ausschreitungen gegeben. Vermummte bewarfen Polizisten mit Steinen, zündeten Mülltonnen an und errichteten brennende Barrikaden auf Straßenbahnschienen. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Randalierer ein. Mehrere Beamte wurden verletzt. Der Stadtteil gilt als Hochburg der linken Szene in Leipzig.