Der deutsch-polnische Politologe Kerski beklagt ein fehlendes europäisches Bewusstsein für die Bedeutung der friedlichen Revolutionen in der DDR und Osteuropa im Jahr 1989.

Kerski ist Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums in Danzig und hielt am Abend in Leipzig eine "Rede zur Demokratie". Anlass war das Gedenken an den 9. Oktober 1989, als in der Stadt eine der wichtigsten Montagsdemonstrationen gegen das SED-Regime stattfand.



Kerski sagte, 31 Jahre später scheine deutlich zu werden, dass man es nicht verstehe, europäische Jubiläen der Freiheitsgeschichte zu nutzen - etwa für positive Bindungen zwischen den Gesellschaften. Dabei sei 1989 die Geburtsstunde des politischen Europas gewesen, in dem wir heute lebten. Ihn erstaune, so Kerski, dass die europäische und weltpolitische Bedeutung der Ereignisse vergessen werde - besonders in Deutschland. So sei es heute in der Bundesrepublik weitgehend unterbelichtet, dass das vereinigte Deutschland stark vom Erfolg der mittel- und osteuropäischen Bürgerbewegungen profitiert habe.

