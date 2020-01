Die Polizei in Leipzig hat einen Zeitungsbericht zurückgewiesen, wonach sie übertriebene Angaben über den Zustand des in der Sylvesternacht attackierten Polizisten gemacht haben könnte. Ein Polizeisprecher erklärte, der Beamte sei schwer verletzt worden und habe dringlich operiert werden müssen.

Von Lebensgefahr habe man aber nie gesprochen, fügte der Polizeivertreter hinzu. Die "Tageszeitung" hatte zuvor berichtet, in Krankenhauskreisen habe man sich verwundert über die Polizeimeldung über eine "Notoperation" geäußert. Es habe einen Eingriff an der Ohrmuschel des Beamten unter lokaler Betäubung gegeben. Lebensgefahr oder drohender Gehörverlust hätten nicht bestanden, heißt es in der "taz". Wegen des Angriffs waren die Ermittlungen zu den Vorfällen im Stadtteil Connewitz auf "versuchten Mord" ausgeweitet worden.

Esken fordert Untersuchung

Die SPD-Ko-Vorsitzende Esken forderte, die Notwendigkeit des Einsatzes zu überprüfen. Sie sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, sollten Polizisten durch eine falsche Einsatztaktik unnötig in Gefahr gebracht worden sein, liege die Verantwortung beim sächsischen Innenminister Wöller von der CDU.



Die in die Kritik geratene Linken-Politikerin Nagel bestätigte der TAZ noch einmal, sie habe neben Angriffen auf Polizisten auch "rabiates Vorgehen" der Beamten erlebt. Immer wieder seien Polizeigruppen in Menschentrauben gelaufen, hätten dabei Personen umgerannt und verletzt. Daraufhin sei die Polizei beworfen worden.