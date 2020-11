Im Leipziger Stadtteil Connewitz haben vermummte Täter gestern Abend Polizisten mit Steinen angegriffen.

Außerdem warfen sie Scheiben eines neu errichteten Hauses ein, zerrten Teile von Baustellenabsperrungen auf eine Straße und kippten Glascontainer um. Ein Polizeisprecher sprach von einer kurzen Zusammenrottung von Personen. Dabei sei auch Pyrotechnik gezündet worden. Später hieß es, drei Polizisten seien verletzt worden. - Zu den Krawallen hatten sich schätzungsweise 100 Personen versammelt. Ausgangspunkt war die Festnahme einer mutmaßlichen Linksextremistin. Der Frau werden Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.



Die Polizei ist in Leipzig ohnehin mit einem großen Aufgebot und Unterstützung aus anderen Bundesländern im Einsatz. Für heute hat die Initiative "Querdenken" in der Stadt zu Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.