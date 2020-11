Sachsens Justizministerin Meier hat die Gerichtsentscheidung zur Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Leipzig gegen Kritik verteidigt.

Die Grünen-Politikerin sagte in Dresden, das Oberverwaltungsgericht Bautzen arbeite in "richterlicher Unabhängigkeit". Daher verbiete sich eine Bewertung von gerichtlichen Entscheidungen durch die Exekutive. Unter anderen Sachsens Innenminister Wöller und Leipzigs Oberbürgermeister Jung hatten das Gericht kritisiert, weil es 16.000 Teilnehmer auf dem Augustusplatz genehmigt hatte. Die Demonstrierenden hatten am Samstag größtenteils gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot verstoßen. Als die Proteste deshalb aufgelöst wurde, bildeten sich weiterhin Menschenmengen. Es kam außerdem zu tätlichen Angriffen gegen Beamte und Journalisten.



In der Kritik steht insbesondere der zurückhaltende Einsatz der Polizei. Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Dulig, SPD, schrieb auf Twitter, dass Versammlungen so aus dem Ruder liefen, dürfe sich nicht wiederholen. Die Linken-Landtagsfraktion forderte die Entlassung von Innenminister Wöller.

