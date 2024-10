Fußball-Bundesliga

Leipzig schlägt Freiburg und übernimmt Tabellenführung

In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig nach einem 3:1-Sieg gegen Freiburg vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Bremen und Leverkusen trennten sich am Abend 2:2. Borussia Dortmund verlor beim FC Augsburg mit 1:2. Stuttgart gewann gegen Kiel mit 2:1 und St. Pauli und Wolfsburg trennten sich 0:0. Bereits am Freitag spielten Mainz und Mönchengladbach 1:1.