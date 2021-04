Mit einem starken Aufgebot hat die Polizei in Leipzig eine geplante "Querdenken"-Kundgebung verhindert.

Ein von der Stadt erlassenes Verbot der Versammlung war am Mittag in einem Eilverfahren vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen bestätigt worden. Begründet wurde das Verbot damit, dass bei ähnlichen Veranstaltungen die Hygieneregeln nicht befolgt worden seien und daher von der Demonstration eine potenzielle Gefahr ausgehe. Um einen Zustrom von möglichen Versammlungsteilnehmern zu verhindern, richtete die Polizei in Leipzig zahlreiche Kontrollpunkte ein. 1.700 Beamte waren im Einsatz.



Eine Demonstration in Halle gegen die Corona-Maßnahmen, zu der als Ersatz aufgerufen worden war, wurde ebenfalls verboten. Um das Verbot durchzusetzen, hatte die Leipziger Polizei nach eigenen Angaben Einsatzkräfte in die Nachbarstadt entsandt.

