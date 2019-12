Die Gewerkschaft Verdi hat den Streik am Verteilzentrum von Amazon in Leipzig verlängert.

Der Ausstand werde bis Heiligabend fortgesetzt, teilte der Verdi-Landesbezirk mit. Ursprünglich sollte die Arbeit nur bis morgen niedergelegt werden. Auch in den Verteilzentren Bad Hersfeld und Koblenz gibt es derzeit Arbeitsniederlegungen.



Der Tarifkonflikt bei Amazon dauert bereits seit 2013 an. Verdi fordert für die Mitarbeiter tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel üblich sind. Amazon nimmt hingegen Vereinbarungen der Logistikbranche als Maßstab, in der weniger bezahlt wird.