Die Bundesregierung bringt weiterhin schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan nach Deutschland.

Medienberichten zufolge wird ein Flugzeug mit 219 Menschen an Bord in Leipzig erwartet. Es handele sich um ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr und anderer Institutionen sowie um Menschen, die aus humanitären Gründen eine Aufnahmezusage erhalten hätten, hieß es unter Berufung auf Regierungskreise. 21 Personen sollen demnach in andere EU-Staaten weiterreisen.



Zuletzt hatte das Bundesinnenministerium die Gesamtzahl der Menschen, die nach der Machtübernahme der Taliban bereits nach Deutschland gebracht wurden, auf rund 6.100 beziffert. Seit dem Ende der militärischen Evakuierungsoperation im August bemüht sich die Bundesregierung, Schutzbedürftige über Pakistan auszufliegen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.