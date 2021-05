Die Schriftstellerin Iris Hanika ist mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden.

Die 58-Jährige erhält die Auszeichnung in der Kategorie Belletristik für ihren Roman "Echos Kammern". In der Begründung der Jury hieß es, Hanika zeichne sich durch riskantes Schreiben aus. In aller Virtuosität führe sie ihre Sprachexperimente aus. Hanikas Roman spielt in New York und Berlin. Die Protagonisten kämpfen mit Liebe und Leid, aber auch mit Problemen wie der Gentrifizierung.



Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie fand die Preisverleihung digital statt.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.