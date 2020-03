Der Preis der Leipziger Buchmesse wird in diesem Jahr zum ersten Mal nicht vor Publikum bekanntgeben, sondern im Programm von Deutschlandfunk Kultur.

Grund ist die Absage der Messe wegen des Coronavirus. Nach Angaben von Deutschlandfunk Kultur verkündet die Jury ihre Entscheidung am 12. März in der Sendung "Lesart - das Literaturmagazin". Der Preis der Leipziger Buchmesse ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und wird seit 2005 in den Kategorien Übersetzung, Sachbuch/Essayistik und Belletristik vergeben. In diesem Jahr wurden 402 Titel eingereicht.