Burkhard Jung (SPD) Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetags (IMAGO / foto-leipzig.de)

Russische Bürger erlebten momentan Hetze, auch Kinder in Schulen sähen sich mit Mobbing konfrontiert, kritisierte der frühere Präsident des Deutschen Städtetags in einem Video. Das bereite ihm Sorge. Allen, die in der Stadt lebten und wohnten, seien Leipzigerinnen und Leipziger. Leipzig biete allen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, eine Zuflucht, betonte der SPD-Politiker. Zuvor hatte bereits seine Parteifreundin, Bundesinnenministerin Faeser, vor Anfeindungen gewarnt. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, der, so wörtlich, "entsetzliche Angriffskrieg" gegen die Ukraine sei Präsident Putins Krieg - nicht der Krieg der Menschen mit russischen Wurzeln, die in Deutschland lebten. Ganz ähnlich äußerte sich der Berliner Erzbischof Koch.

In Deutschland gibt es Berichte über die Diskriminierung von Menschen russischer Herkunft wegen des Krieges in der Ukraine. Laut einer Umfrage des Magazins "Report Mainz" unter den Innenministerien der Länder und den Polizeipräsidien wurden bereits Straftaten verübt. Die Rede ist von einzelnen Angriffen auf vermeintlich russisch-sprachige Menschen sowie von Sachbeschädigungen an russischen Geschäften. Das ZDF berichtete ebenfalls von Ressentiments und Anfeindungen aus mehreren Bundesländern. Die russische Botschaft erhielt nach eigener Darstellung binnen weniger Tage hunderte Beschwerden von Landsleuten. Dabei gehe es um Beschimpfungen und die Beschädigung von Fahrzeugen mit russischen Kennzeichen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.