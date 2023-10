Fußball-WM

Der Mount Everest als höchster Berg der Erde eher für Alpinisten interessant als für Fußballprofis - Marco Rose nutzt ihn als Metapher für seine Kritik an der FIFA. (imago/Westend61)

Das sagte Rose nach der Niederlage seines Teams in der Champions League gegen Manchester City. Es sei bis jetzt immer gut gewesen, wenn sich ein Land auf eine WM gefreut habe, vielleicht auch zwei Länder. Man habe ein Fest daraus gemacht und hätte kurze Wege gehabt.

Zur 100-Jahr-Feier der ersten WM 1930 in Uruguay plant die FIFA eine WM mit gigantischen Ausmaßen. Erstmals wird der Titel auf drei Kontinenten ausgespielt: Das Turnier findet in Spanien, Portugal und Marokko statt, zudem soll es Partien in Südamerika geben. Uruguay, Argentinien und Paraguay stehen als Gastgeber bereit.