Der Wert der Waren, die Deutschland ins Ausland verkauft, wird den der Importe in diesem Jahr deutlich übertreffen.

Nach Berechnungen des Münchner ifo-Instituts für die Nachrichtenagentur Reuters beträgt das Plus mehr als 265 Milliarden Euro oder fast 300 Milliarden Dollar. Damit erzielt Deutschland den weltweit größten sogenannten Leistungsbilanzüberschuss, mit großem Abstand gefolgt von Japan und den Niederlanden.



US-Präsident Trump wirft Deutschland die hohen Überschüsse immer wieder vor. Sie gehen seiner Ansicht nach zulasten der amerikanischen Wirtschaft. Die USA werden nach Berechnung des ifo-Wirtschaftsinstituts in diesem Jahr erneut das weltweit größte Defizit verzeichnen: Sie importierten sehr viel mehr Waren als sie exportierten. Das US-Defizit der Leistungsbilanz lag demnach bei knapp 420 Milliarden Dollar.



Bezieht man allerdings noch Dienstleistungen mit ein, sieht das Bild deutlich anders aus: Amerikanische Internetkonzerne, Banken und Tourismusfirmen sind in immer höherem Maße für Kunden im Europa im Einsatz und erzielen einen Überschuss von mehreren Dutzend Milliarden Dollar jedes Jahr. Berechnet man dann noch sogenannte Primär- und Sekundäreinkommen hinzu, bessert dies die US-Bilanz noch weiter auf: Damit sind vor allem Gewinne gemeint, die die europäischen Ableger beispielsweise von Apple, Amazon, Facebook und Google an die Muttergesellschaften in den USA überweisen.



Im Juni hatte Bundeskanzlerin Merkel beim Wirtschaftstag ihrer Partei deutlich gegenüber der Darstellung Trump positioniert: In Handelsbilanzen müssten in der heutigen Zeit immer mehr Dienstleistungen einbezogen werden. Würde man das tun, dann gäbe es einen Überschuss der USA gegenüber Europa. Außerdem würde Deutschland sowieso mehr Geld in den USA investieren als umgekehrt, so die Kanzlerin.