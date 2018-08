Gut 190 Millionen Euro Steuergeld fließen dieses Jahr in die Förderung des Spitzensports in Deutschland – Tendenz steigend. Wie die finanziellen Mittel vom Bund künftig auf verschiedene Sportarten verteilt werden, das ist gerade ein großes Streitthema im deutschen Sport. Im Zuge der Spitzensportreform soll genau diese Förder-Würdigkeit aufgedeckt werden. Es geht auch darum, mehr Medaillen bei internationalen Wettkämpfen zu erzielen.

Kernstück der Spitzensportreform: PotAs

Das Kernstück der Reform ist eine Potenzialanalyse, die die einzelnen Disziplinen betrachtet. In dieser Woche wurde das Ergebnis dieser Analyse für die Wintersportarten in Deutschland veröffentlicht. Die Freestyle-Snowboarder zum Beispiel landeten in der dritten und damit untersten Kategorie. Die Snowborad-Rennfahrerinnen landeten in der förderungswürdigsten Kategorie ganz oben.

Keine Trainingsstätten in Deutschland

Der Präsident des Deutschen Snowboardverbandes Hanns-Michael Hölz sagte dazu im Dlf-Interview, dass er über das Ergebnis zum einen erfreut sei, denn: "Wir geben uns natürlich in allen Disziplin-Kategorien sehr viel Mühe und unterstützen den Trainingsfleiß unser Athleten." Zwei Medaillen der Snowboard-Rennfahrerinnen bei den letzten Olympischen Spielen würden die Richtigkeit der Bewertung in die erste Kategorie bestätigen.

Hanns-Michael Hölz (imago sportfotodienst)

Zum anderen zeigt sich Hölz allerdings unzufrieden in Bezug auf die Potenzialanalyse der Freestyle-Snowboarder: "Wir sind schon enttäuscht über die Einclusterung zum letzten Cluster im Bereich Disziplin-Freestyle." Hölz beklagt in dem Zusammenhang eine fehlende Trainingsinfrastruktur. "Man muss sich mal überlegen, dass wir in Deutschland nicht eine adäquate Trainingsstätte haben für die Slopestyler, die Halfpiper und die, die Big-Air nutzen."

Fokus nicht genug auf Potenzial

Hölz kritisiert die Methodik der Potenzialanalyse, denn er sieht darin eigentlich "nicht die Bewertung dessen was war in dem Olympiazyklus, sondern die Bewertung dessen, was sein wird." Er fährt fort: "Und wir sind der Meinung, dass wir in dieser Kategorie Disziplin-Freestyle mit den drei Sportarten, dass wird da durchaus mehr Potenzial haben und da haben wir erwartet, dass wir zumindest in dem mittleren Cluster landen."

Für Hölz liege der Fokus insgesamt nicht genug auf den Potenzialen von Nachwuchsathleten in jungen olympischen Sportarten.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.