Brände auf Hawaii

Bei den Bränden auf Hawaii sind viele Menschen ums Leben gekommen. (Rick Bowmer/AP/dpa)

Er erklärte dies mit gesundheitlichen Gründen. Die Behörden kündigten an, die Nachfolge so rasch wie möglich zu klären. Das Krisenmanagement Andayas steht seit Tagen in der Kritik. Unter anderem wurde seine Entscheidung moniert, am Tag des Ausbruchs des Feuers die Warnsirenen nicht eingeschaltet zu haben. Für Unmut sorgte ferner eine Wasserknappheit, die den Einsatz der Feuerwehr behindert habe. - Bei den Bränden auf Maui starben mindestens 110 Menschen. Immer noch werden im am stärksten betroffenen Ort Lahaina Einwohner vermisst. Die Kleinstadt wurde durch das Feuer fast vollständig vernichtet.

