Außenansicht Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main (picture alliance / greatif | Florian Gaul)

Das erklärte der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Zugleich teilte die EZB mit, dass sie ihr in der Corona-Krise aufgelegtes Notkaufprogramm für Anleihen Ende März aussetzen werde.

Unterdessen leiteten die britischen Währungshüter eine Zinswende ein. Die Bank von England hob den Leitzins von 0,1 auf 0,25 Prozent an. Sie reagierte damit auf die steigende Inflation auf der Insel. Gestern hatte die US-amerikanische Notenbank Fed angekündigt, die lockere Geldpolitik beenden zu wollen. Der Leitzins ändert sich zwar vorerst nicht, die Fed will aber aus den Hilfsprogrammen zur Bewältigung der Corona-Pandemie aussteigen.

