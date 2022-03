Das kündigte der EZB-Rat nach einer Sitzung in Frankfurt am Main an. In der Erklärung heißt es weiter , der russische Einmarsch in die Ukraine sei ein Wendepunkt für Europa. Die EZB werde für reibungslose Liquiditätsbedingungen sorgen und die von der Europäischen Union und den europäischen Regierungen beschlossenen Sanktionen umsetzen.