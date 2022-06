Bundesregierung

Ziel einer Nationalen Wasserstrategie sollen u.a. eine sichere Versorgung mit Trinkwasser und saubere Gewässer sein. (Lukas Schulze / dpa)

Ziele seien eine sichere Versorgung mit Trinkwasser, saubere Gewässer und eine Anpassung der Infrastruktur an die Klimakrise, sagte Umweltministerin Lemke bei einer Fachkonferenz in Dessau. Dafür sollten auch sogenannte Schwammstädte gefördert werden. Bei diesem Konzept geht es um die Fähigkeit, Regenwasser zu sammeln und für die spätere Nutzung zu speichern. Damit könnten Städte zu Klimaanpassung sowie Klimaschutz beitragen und zugleich lebenswerter werden, erklärte Lemke. In Deutschland solle es auch in 30 Jahren jederzeit und überall hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben.

