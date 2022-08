Tote Fische in der Oder (dpa)

Lemke betonte im Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine lückenlose Aufklärung sei wichtig, um mögliche Folgeschäden gering zu halten. Zuvor hieß es aus ihrem Ministerium, die sonst übliche Meldekette habe nicht funktioniert. Mittlerweile stehe man im Austausch mit der polnischen Regierung. Nach Aussage von Ministerpräsident Morawiecki ist das Fischsterben in der Oder offenbar durch die Einleitung von Chemie-Abfällen ausgelöst worden. Es sei wahrscheinlich, dass eine große Menge chemischer Abfälle in den Fluss gekippt worden sei, und das in voller Kenntnis der Risiken und Folgen, sagte Morawiecki in seinem Podcast . Er betonte, alle Behörden seien in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Es gelte, den Täter zu finden. Der polnische Regierungschef entließ die Leiter der Umwelt- und der Wasserbehörde mit der Begründung, zu langsam reagiert zu haben.

Brandenburgische Landesregierung erwartet jahrelange Folgen

Nach Einschätzung der brandenburgischen Landesregierung werden die Folgen des massenhaften Fischsterbens in der Oder noch jahrelang zu spüren sein. Die Fischbestände müssten erst langsam neu aufgebaut werden, sagte Landesumweltminister Vogel in Schwedt bei einem Besuch in der Region. Es sei davon auszugehen, dass auch kleinere Lebewesen - wie beispielsweise Plankton - geschädigt seien. Dann dauere es lange Zeit, bis genügend Futter für Fische vorhanden sei, erklärte der Grünen-Politiker. Er betonte, man könne noch nicht sicher sagen, was genau das Fischsterben verursacht habe. Wasserproben hatten nach Angaben der Umweltverwaltung im Kreis Märkisch-Oderland Hinweise auf eine erhebliche Quecksilberbelastung der Oder ergeben. Auch Vogel erhob Vorwürfe gegen die polnischen Behörden. Es habe bereits seit mehreren Tagen Hinweise auf die Freisetzung von Giftstoffen bei einem Industrie-Unfall in Polen gegeben, dennoch seien die vorgesehenen Meldeketten nicht aktiviert worden.

Naturschützer: Katastrophe für Tiere und Pflanzen

Naturschützer sprechen von einer Katastrophe für Tiere und Pflanzen sowie für die touristische Entwicklung der Region im Osten Brandenburgs. Der stellvertretende Leiter des Nationalparks Unteres Odertal, Tautenhahn, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Vergiftungswelle sei komplett durch die Oder gegangen. Über die gesamte Strombreite habe man tote Fische treiben sehen. Betroffen seien etwa Zander, Welse, Gründlinge und Steinbeißer. Seeadler und andere Vögel könnten Gift durch die toten Fische aufnehmen, betonte Tautenhahn. - Der Nationalpark Unteres Odertal zählt zu den artenreichsten Lebensräumen in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.