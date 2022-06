Chaos an Flughäfen

Wegen fehlenden Personals fallen in der Urlaubszeit viele Flüge aus. (IMAGO/YAY Images)

Sie erwarte, dass die Unternehmen ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkämen, sagte Lemke der "Bild am Sonntag". So seien die Unternehmen etwa in der Pflicht, Reisende über ihre Rechte zu informieren. Bei kurzfristigen Ausfällen und Verspätungen gebe es ein Recht auf Entschädigung. - Hintergrund ist die angespannte Personalsituation, die zur Stornierung von tausenden Flügen geführt hat.

Die Bundesregierung will die Situation an den Flughäfen mit der Möglichkeit zur befristeten Anstellung ausländischer Hilfskräfte entschärfen. Ziel sei es, eine vierstellige Zahl an Fachkräften aus der Türkei zu holen, die ab Juli für einige Monate eingesetzt werden könnten.

