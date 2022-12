Vor Biodiversitätsgipfel

Bundesumweltministerin Lemke zur Weltnaturkonferenz (Kay Nietfeld/dpa)

Die Grünen-Politikerin sagte in Berlin, die Menschheit zerstöre die für sie lebenswichtigen Ökosysteme gegenwärtig in einem rasanten Tempo. Sie werde sich bei der morgen beginnenden Konferenz im kanadischen Montreal für die Umsetzung der Artenschutzziele einsetzen. Lemke betonte, sie hoffe, dass am Ende eine ambitionierte globale Vereinbarung stehe, die eine Trendwende bringe von der Zerstörung und Übernutzung der natürlichen Ressourcen zur Wiederherstellung von Natur.

Ein zentrales Vorhaben für die UNO-Konferenz ist aus Sicht der Bundesregierung das sogenannte 30-mal-30-Ziel: Bis 2030 sollen mindestens 30 Prozent der Fläche an Land und im Meer unter Schutz gestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.