Steffi Lemke (picture alliance / dpa |/Kay Nietfeld)

Die Grünen-Politikerin sagte im ARD-Fernsehen, die ablehnende Haltung werde von der Ampel-Regierung geschlossen vertreten. Nach Angaben der Ministerin soll die Stellungnahme in den nächsten Tagen an die Kommission übermittelt werden. - Verhindern kann die Bundesregierung das Vorhaben aber voraussichtlich nicht.

Die Brüsseler Behörde hatte ihren Vorschlag für die sogenannte Taxonomieverordnung am Silvesterabend an die EU-Mitgliedstaaten geschickt. Sie schlägt unter anderem vor, Investitionen in neue Atomkraftwerke oder zur Laufzeitverlängerung von bestehenden Anlagen unter bestimmten Umständen als klimafreundlich zu klassifizieren.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.