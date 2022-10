Grünen-Parteitag

Lemke räumt schmerzhafte Kompromisse bei Klimapolitik ein - Aktivistin Neubauer: Kohlekompromiss korrigieren

Bundesumweltministerin Lemke hat auf dem Grünen-Parteitag in Bonn schmerzhafte Kompromisse in der Klimapolitik eingeräumt. Man habe in den vergangenen Monaten nicht nur Hilfreiches für den Klimaschutz beschlossen, sagte Lemke. Dafür sei der Ort Lützerath im Kohleabbaugebiet in Nordrhein-Westfalen ein Symbol. Sie forderte die Delegierten auf, auf das zu schauen, was die Grünen in der Bundesregierung bereits umgesetzt hätten.

16.10.2022