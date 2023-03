Umweltschutz

Bundesumweltministerin Lemke, Grüne (Kay Nietfeld/dpa)

An der Veranstaltung der Grünen-Landtagsfraktion nahm auch Bundesumweltministerin Lemke teil. Sie stellte eine Reihe von Maßnahmen vor, mit denen eine erneute Umweltkatastrophe wie das Fischsterben im vergangenen August verhindert werden soll. Unter anderem soll ein grenzüberschreitendes Frühwarnsystem erarbeitet werden, mit dem etwa die Temperatur der Oder kontinuierlich überwacht werden soll. Zudem rief Lemke Polen auf, die Salzeinleitungen zu verringern. Diese gelten als eine der Ursachen für das Fischsterben. Polen weist die Verantwortung dafür zurück.

Mit Blick auf Einleitungen in Deutschland sagte Lemke, sie habe in der Umweltministerkonferenz angestoßen, Genehmigungen an die Klimakrise anzupassen, etwa durch geringere Einleitungen bei niedrigen Wasserständen. Umweltverbände drängten erneut darauf, auf den Ausbau der Oder zu verzichten.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.