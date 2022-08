Rätselhaftes Fischsterben in der Oder

Bundesumweltministerin Lemke und der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt/Oder sprechen mit Einsatzkräften über die Umweltkatastrophe am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder. (Patrick Pleul/dpa)

Lemke betonte, das Ausmaß der Katastrophe sowie die Folgen für die Nahrungskette und die Natur trieben sie massiv um. Zugleich danke sie den Einsatzkräften. Nach wie vor ist unklar, was das Fischsterben ausgelöst hat.

Doch kein Quecksilber

Von polnischer Seite hieß es nach ersten Untersuchungen, erhöhte Quecksilberwerte schieden als Ursache aus. Polens Umweltministerin Moskwa schrieb auf Twitter, dies hätten die ersten toxikologischen Untersuchungen ergeben. Man warte nun auf die Ergebnisse bezüglich weiterer Schadstoffe. Die Regierung in Warschau vermutet, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde. Die polnischen Behörden setzen unterdessen bei der Aufklärung des Fischsterbens auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei habe für Hinweise eine Belohnung von umgerechnet 210.000 Euro ausgelobt, sagte Vize-Innenminister Wasik. Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Vogel weist die Oder stark erhöhte Mengen an gelösten Salzen auf.

"Nie da gewesenes Ausmaß"

Bürgermeisterin Hoppe bezeichnete das Fischsterben in der Oder als Umweltkatastrophe nie dagewesenen Ausmaßes. Der Nationalpark Unteres Odertal in Brandenburg habe große Befürchtungen, dass die Auswirkungen noch über Jahre zu spüren sein werden, sagte Hoppe dem rbb-Inforadio. Auch der Tourismus sowie die Weide- und Fischwirtschaft seien stark beeinträchtigt. Der Nationalpark Unteres Odertal in der Uckermark gilt als Deutschlands einziger Flussauen-Nationalpark. Wasservögel und andere Zugvögel nutzen das Areal als Rastgebiet.

Derweil wurden in Schwedt tote Fische aus der Oder eingesammelt. Die Einsatzkräfte waren mit Schutzanzügen ausgerüstet, damit sie bei der Aktion nicht mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung kommen.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.