Neue Gentechnik-Regeln

Gentechnisch veränderter Mais. (Norbert Försterling/dpa)

Der Vorschlag ermögliche es, dass große Mengen an gentechnisch veränderten Pflanzen ohne Kennzeichnung für die Verbraucher auf die Äcker und letztlich in die Supermärkte gelangen könnten, sagte Lemke. Özdemir warnte vor einer Einführung von Biopatenten durch die Hintertür. Dies ginge zulasten mittelständischer Zuchtunternehmen in Deutschland.

Kritik kam zudem von Verbraucherschützern, Vertretern der biologischen Landwirtschaft und Umweltverbänden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina begrüßten hingegen die Neuauflage des europäischen Gentechnikrechts.

Präzise Eingriffe am Erbgut möglich

Die EU-Kommission hatte heute Lockerungen für bestimmte mit Gentechnik gezüchtete Arten vorgeschlagen. Der Gesetzentwurf bezieht sich auf Pflanzen, die mit sogenannten Neuen Genomischen Verfahren hergestellt wurden. Damit sind präzise Eingriffe am Erbgut möglich, die zu widerstandsfähigeren Pflanzen führen. Aus ihnen hergestellte Lebensmittel sollen in Zukunft nicht mehr gekennzeichnet werden müssen, wenn die Veränderungen auch durch herkömmliche Züchtungsmethoden hätten entstehen können. In der Bio-Landwirtschaft soll dagegen genmodifiziertes Saatgut verboten bleiben.

