Der Auschwitz-Überlebende Leon Schwarzbaum ist gestorben. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Der gebürtige Hamburger starb in der vergangenen Nacht im Alter von 101 Jahren in Potsdam, wie das Internationale Auschwitz Komitee in Berlin mitteilte. Schwarzbaum sei in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Zeitzeugen der Schoah geworden. Seine Zeugenaussage beim Detmolder Auschwitz-Prozess 2016 sei ein bleibendes Dokument der Menschlichkeit und der Erinnerung gewesen.

Schwarzbaum überlebte als einziger Angehöriger seiner Familie die NS-Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald sowie ein Außenlager des KZ Sachsenhausen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.