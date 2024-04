Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, in Halle an der Saale. (imago images / Reiner Zensen)

Bundeswirtschaftsminister Habeck will die Abscheidung und unterirdische Speicherung von Kohlendioxid bisher nur auf hoher See erlauben - und zwar für Emissionen aus Branchen, in denen sich diese aus seiner Sicht absehbar kaum vermeiden lassen. Diese Planung sei "Ausdruck einer Strategie der Vermeidung von politischen Auseinandersetzungen", heißt es in der Stellungnahme. Die Leopoldina hält demnach eine unterirdische Speicherung auch auf dem Festland für machbar - vorausgesetzt, sie gehe mit einer sorgfältigen Erkundung, einer transparenten Standortwahl und einem fortlaufenden Monitoring einher.

Das Verfahren zur Abscheidung und unterirdischen Speicherung des Treihausgases CO2 wird CCS abgekürzt. Minister Habeck will sie nutzen, hat aber bisher keine konkrete Carbon-Management-Strategie vorgelegt.

Leopoldina fordert Carbon-Management-Strategie

Hier macht die Leopoldina nun Druck. Die Bundesregierung müsse die Ausarbeitung einer Carbon-Management-Strategie "mit hoher Dringlichkeit" vorantreiben und deren Umsetzung "unverzüglich" auf den Weg bringen. Denn eine Verringerung der Emissionsmengen reiche nicht mehr aus, um die Klimaziele zu erfüllen, schreibt die Akademie. Vielmehr müsse der Atmosphäre das wichtigste Treibhausgas CO2 aktiv und dauerhaft entzogen werden.

Umweltverbände fürchten, die Nutzung zu CCS könnte zu weniger Klimaschutz führen. Sie kritisieren außerdem, dass Habeck die Technologie auch für die Energieproduktion in Gaskraftwerken erlauben will.

Leopoldina arbeitet gemeinnützig und interdisziplinär

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist ein eingetragener Verein und arbeitet gemeinnützig. Finanziert wird sie zu einem Fünftel vom Land Sachsen-Anhalt. Den Rest trägt der Bund. Sie hat rund 1600 Mitglieder aus mehr als 30 Ländern und arbeitet interdisziplinär.