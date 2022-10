Coronavirus

Mehr Forschung nötig, heißt es bei der Leopoldina. (dpa / picture alliance / Ohde)

Er kenne betroffene, junge sportliche Menschen, die nicht mal mehr eine Stunde Energie am Tag hätten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Long Covid sei ein stark unterschätztes Problem mit bisher nur begrenzten Therapiemöglichkeiten. Man habe weder die Ursachen noch die unterschiedliche Symptomatik bisher vollständig verstanden.

In Europa waren laut einer Anlyse für die Weltgesundheitsorganisation geschätzt 17 Millionen Menschen in den ersten beiden Pandemiejahren von Long-Covid-Symptomen betroffen. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, an Long Covid zu erkranken, bei Frauen doppelt so hoch ist wie bei Männern. Außerdem steige das Risiko deutlich infolge schwerer Corona-Infektionen, die in Krankenhäuser hätten behandelt werden müssen.

