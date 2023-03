Klimaschutz

Der kritische Zeitpunkt, an dem Deutschland und Europa die Voraussetzungen für eine Erreichung der Pariser Klimaziele schaffen könnten, sei bald verstrichen, warnte die Akademie Leopoldina in Halle. Es brauche daher schnelle und mutige Schritte. In einem Diskussionspapier empfehlen die Forschenden technologieoffene Strategien, die Anreize für Investitionen schaffen. Stoffliche Energieträger müssten eine zentrale Rolle spielen - insbesondere Wasserstoff. Für eine Übergangszeit hält die Forschungsvereinigung noch eine Energieversorgung aus Erdgas für nötig.