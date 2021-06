Der deutsche Lesben- und Schwulenverband hält das neue Gesetz in Ungarn, das Jugendlichen den Zugang zu Informationen über Homosexualität und Transsexualität verbietet, für eine Bedrohung der Demokratie.

Vorstandsmitglied Gabriela Lünsmann sagte im Deutschlandfunk, dass der Zugang zu Informationen eingeschränkt werde, sei eine erschreckende Nachricht und ein politisch verfehlter und diskriminierender Ansatz. Sie finde es grundsätzlich bedenklich, dass Ungarn und auch Polen die Werte der Europäischen Union nicht mehr teilen wollten. In Polen waren Orte zu LGBTQ-freien Zonen erklärt worden. Damit werde Feindlichkeit und Gewalt legitimiert, sagte Lünsmann.



Die Solidarität im Bereich Fußball bezeichnete Lünsmann als beachtlich, da es sich bei diesem Sport um einen Bereich handle, in dem sich ein Outing schwierig darstelle. Umso mehr sei erfreulich, dass es eine breite Solidarität gegeben habe. Akzeptanz von LGBTQ hänge direkt mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zusammen. In Deutschland sei die Situation vergleichsweise privilegiert. Dennoch gebe es noch immer Hasskriminalität. 2020 seien hierzulande drei Morde rein auf die Tatsache zurückzuführen gewesen, dass die Opfer schwul waren, erklärte Lünsmann. Feindlichkeit gegenüber LGBTQ-Menschen gebe es in allen gesellschaftlichen Schichten.



LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.