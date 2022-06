Der Axel-Springer-Verlag habe es ermöglicht, dass in einem Gastbeitrag Begriffe wie "Transgender-Ideologie", "Umerziehung" und "Sexualisierung" gegen trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen genutzt werden konnten. "Transgender-Ideologie" sei ein zentraler Kampfbegriff in rechtspopulistischen oder rechtsreligiösen Kreise, betonte Bundesvorstand Pantisano . Unter dem Mantel einer vermeintlichen Objektivität und akademischen Seriosität würden Falschbehauptungen gestreut, führte er aus. Wertschätzendes Verständnis für die Verschiedenheit und Vielfalt der partnerschaftlichen Beziehungen, sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten werde dämonisiert. Geschlecht sei vielfältig und nicht allein über biologische Merkmale zu bestimmen, betonte Pantisano und fügte hinzu, es sei wichtig, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auch in den Formaten der öffentlich-rechtlichen Sender einen Platz hätten. Der LSVD wirft dem Axel-Springer-Verlag zudem Doppelmoral vor, da er zugleich seine Teilnahme mit einem Wagen am Berliner CSD angekündigt hat.