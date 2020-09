Die Aufnahme von Migranten im neuen Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos kommt nur langsam voran.

Bislang befänden sich rund 800 Menschen in Kara Tepe, berichtete der staatliche Rundfunksender ERT. Im ehemaligen Lager Moria, das am vergangenen Mittwoch bei einem Brand zerstört worden war, hatten sich mehr als 12.000 Migranten aufgehalten.



Weiter heißt es, die Flüchtlinge würden mit Flugblättern in sieben Sprachen informiert, dass es keinen anderen Weg für sie gebe, die Insel zu verlassen, als Asyl zu bekommen. Damit reagierten die Behörden auf Gerüchte unter den Migranten, wonach sie in dem Lager eingesperrt würden wie in einem Gefängnis.

