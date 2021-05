Flüchtlinge in Lagern auf der griechischen Insel Lesbos sind laut "medico international" unzureichend vor einer Corona-Infektion geschützt.

Mehr als 100 Menschen seien dort in Quarantäne, teilte die Hilfsorganisation in Frankfurt am Main mit. Im Nachfolgelager von Moria sei die Zahl der Corona-Infizierten zuletzt stark gestiegen. In einem offenen Brief von medico international berichten Geflüchtete aus dem Lager von schlechter Lebensmittelversorgung, mangelndem Schutz vor einer Ansteckung und wenigen Möglichkeiten, den Ort zu verlassen. Auch fordern sie die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen eindringlich auf, geltende Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Weiter heißt es, die Menschen in den Lagern seien völlig erschöpft und hoffnungslos.

