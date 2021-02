Angesichts der Zustände in den Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos fordern der CDU-Bundestagsabgeordnete Kauder und seine SPD-Kollegin Mattheis ein rasches Handeln der Bundesregierung.

Deutschland müsse mehr als die bisher zugesicherten 1.550 Menschen aus den Zeltcamps aufnehmen, sagten sie der "Schwäbischen Zeitung". Außerdem müsse die Bundesregierung mehr Druck auf die EU und Griechenland ausüben. Der ehemalige Chef der Unionsfraktion führte aus, wenn solche Flüchtlingslager das Ergebnis der Politik seien, habe dieses Europa seine Seele verloren. CDU und CSU müssten für den menschlich akzeptablen Umgang mit Migranten in Europa einen Schritt nach vorne tun. Alles andere könnten Parteien, die das C für Christlich im Namen tragen, nicht akzeptieren.



Seit Monaten weisen Hilfsorganisationen auf menschenunwürdige Zustände in den Flüchtlingslagern an den europäischen Außengrenzen hin.

