Zwei Tage nach dem Brand in einem Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos hat die griechische Regierung mehr als 200 Migranten auf das Festland bringen lassen.

Nach Angaben des Staatsfernsehens handelte es sich vor allem um Familien mit Kindern und Kranke. In den nächsten Tagen sollen von Lesbos sowie anderen Inseln weitere Flüchtlinge in die Hafenstadt Piräus gebracht werden. Im Lager von Moria war es am Wochenende zu schweren Ausschreitungen gekommen, nachdem eine Frau bei einem Brand ums Leben gekommen war. Auf den griechischen Inseln harren zur Zeit knapp 30.000 Migranten in überfüllten Lagern aus.