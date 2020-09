In dem neu errichteten Zeltlager auf der Insel Lesbos befinden sich nach griechischen Angaben inzwischen mehr als 9.000 Menschen.

Wie die Nachrichtenagentur ANA-MPA berichtet, werden die Flüchtlinge registriert und auf das Coronavirus getestet. Bei 213 Menschen sei dieser Test bislang positiv ausgefallen. Sie würden in einem Teil des Lagers isoliert.



Durch das Feuer im Lager Moria waren rund 12.000 Männer, Frauen und Kinder ohne Bleibe. Viele harrten auf den Straßen von Lesbos aus und lehnten es ab, das neue Zeltlager zu betreten, weil sie fürchteten, dort eingesperrt zu werden. Am Donnerstag hatte die griechische Polizei damit begonnen, Flüchtlinge in das neue Lager zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.