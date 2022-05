Finnland und Schweden

Der lettische Präsident Egils Levits (picture alliance/dpa/Senatskanzlei Hamburg)

Die russische Führung habe sich in ihrer Rhetorik und ihrem Denken dem nationalsozialistischen Deutschland angenähert. Der moderne Faschismus sei jetzt in Russland an der Macht, sagte Levits

In Finnland will die sozialdemokratische Regierungspartei am Samstag über ihre Haltung zu einer NATO-Mitgliedschaft entscheiden. Die finnische Regierungschefin Marin und Präsident Niinistö hatten sich dafür ausgesprochen. Auch in Schweden könnte eine Vorentscheidung fallen. Dort beraten die regierenden Sozialdemokraten am Sonntag.

Über die Aufnahme müssen die 30 NATO-Mitglieder einstimmig entscheiden. Einwände kamen vom türkischen Präsidenten Erdogan. Skandinavische Länder seien wie ein Gästehaus für Terrororganisationen wie die verbotene kurdische PKK.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.