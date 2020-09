Der Staatspräsident Lettlands, Levits, setzt sich für gezielte Sanktionen gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko ein.

Levits sagte im Deutschlandfunk, ihm gehe es nicht um Wirtschaftssanktionen gegen den Staat Belarus, sondern um individuelle Strafmaßnahmen gegen Personen, die für Wahlfälschung im Land und die Unterdrückung der Demokratiebewegung verantwortlich seien. Er zeigte sich optimistisch, dass die EU doch noch zu einer einheitlichen Haltung in dieser Frage findet.



Beim Treffen der Außenminister gestern in Brüssel hielt Zypern an seinem Veto fest. Um Strafmaßnahmen gegen Belarus zuzustimmen, machte Zypern neue Sanktionen gegen die Türkei wegen deren Erdgaserkundungen im Mittelmeer zur Bedingung. Levits zeigte Verständnis für die langwierigen Entscheidungsprozesse innerhalb der EU. Er wertete es als ein Signal der Solidarität mit der belarussischen Demokratiebewegung, dass die EU-Außenminister die Oppositionsführerin Tichanowskaja empfangen haben. Dies sei keine Einmischung in innere belarussische Angelegenheiten gewesen, betonte der lettische Staatspräsident im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.