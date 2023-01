Russischer Angriffskrieg

Die Kontroverse über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine geht weiter (hier ein Archivbild des Panzers) (IMAGO / Björn Trotzki)

Es müsse alles Erforderliche getan werden, damit sich die Ukraine gegen die russischen Angriffe verteidigen könne, sagte Levits im Deutschlandfunk. Die Lieferung sei auch für die europäische Sicherheit erforderlich. Die europäischen Verbündeten seien sich in dieser Frage einig. Mehrere britische Abgeordnete forderten in einem offenenen Brief Verteidigungsminister Pistorius auf, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern.

Polens Ministerpräsident Morawiecki kündigte inzwischen an, sein Land werde bei der Bundesregierung eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine beantragen. Einen genauen Termin nannte er nicht. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, man werde Panzerlieferungen aus Drittstaaten an die Ukraine nicht blockieren. Im Moment sei die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn man gefragt würde, werde man nicht im Weg stehen, sagte die Grünen-Politikerin dem französischen Sender LCI.

