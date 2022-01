Der lettische Staatspräsident Levits. (Sputnik/Sergey Melkonov)

Ein Stopp der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 könnte den Druck auf Russland erhöhen und dazu beitragen, einen Einmarsch in die Ukraine zu verhindern, sagte Levits im Deutschlandfunk . Der Westen müsse seinen Worten nun endlich Taten folgen lassen. Bundesaußenministerin Baerbock trifft sich heute in Moskau mit Außenminister Lawrow, um über den Ukraine-Konflikt zu verhandeln. In der vergangenen Woche hatte es bereits eine Reihe von internationalen Gesprächen gegeben, die jedoch ohne Durchbruch blieben.

Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen befürchtet eine Invasion. Die Regierung in Moskau streitet solche Pläne ab. Stattdessen gehe es ihr um Sicherheitsgarantien. So fordert Russland unter anderem eine Zusage der Nato, dass die Ukraine nicht in das transatlantische Militärbündnis aufgenommen wird. Dies lehnt die Allianz ab.

