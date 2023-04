Reaktion auf Russlands Angriffskrieg

Flagge Lettland (imago/blickwinkel)

Das Parlament des baltischen Staates beschloss in Riga die dazu notwendigen Gesetzesänderungen. Der Wehrdienst soll demnach ab Sommer schrittweise wieder aktiviert werden - zunächst auf freiwilliger Basis, vom kommenden Jahr an dann in verpflichtender Form. Lettland hatte die Wehrpflicht 2007 abgeschafft und seine Streitkräfte in eine Berufsarmee verwandelt, die von einer Freiwilligenarmee unterstützt wird. Lettland ist EU- und NATO-Mitglied und grenzt an Russland sowie an dessen Verbündeten Belarus.

