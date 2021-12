Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Massakers von Rumbula in Lettland. (imago images/photothek)

Zum 80. Jahrestag des Massenmords vor den Toren der Hauptstadt Riga legte Präsident Levits an der Gedenkstätte einen Kranz nieder. An nur zwei Tagen - am 30. November und 8. Dezember 1941 - hatten deutsche Nazis und einheimische Helfer die Menschen erschossen. Sie kamen aus dem völlig überfüllten Rigaer Ghetto - unter ihnen waren auch etwa 1.000 deutsche Bürger.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.