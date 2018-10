Bei der Parlamentswahl in Lettland zeichnet sich ein Machtverlust der Mitte-Rechts-Regierung ab.

Prognosen zufolge verlieren die drei Koalitionsparteien ihre Mehrheit in der Volksvertretung Saeima. Die oppositionelle Partei "Harmonie" könnte demnach stärkste Kraft werden. Sie hat vor allem unter der starken russischen Minderheit viele Anhänger. Die Wahlbeteiligung lag bei etwas mehr als 50 Prozent.



Gut 1,5 Millionen Wahlberechtigte waren in Lettland aufgerufen, über die 100 Sitze im Parlament in Riga zu entscheiden. Zur Wahl stellten sich 16 Parteien und Bündnisse.

Im Wahlkampf dominierten sozialpolitische Themen.