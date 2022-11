Der Präsident der Republik Lettland, Levits, spricht im anlässlich der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

So plädierte er für die Einsetzung eines Sondertribunals zur juristischen Untersuchung des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dieser werde ihre Existenzberechtigung abgesprochen und damit die Auslöschung des Staates begründet. Es sei eine "Lücke des Völkerrechts“, dass bislang kein internationales Gericht zuständig sei, um einen völkerrechtswidrigen Angriff auf einen souveränen Staat zu untersuchen. Der lettische Präsident forderte zudem die Ausarbeitung rechtlicher Wege, um im Westen eingefrorenes russisches Vermögen für den Wiederaufbau in der Ukraine einzusetzen. "Das wäre nur ein selbstverständlicher Ausdruck einer elementaren Gerechtigkeit", erklärte Levits.

Anders als Deutschland sei Russland als autokratischer Staat zur Vergangenheitsbewältigung nicht in der Lage. Denn die Wahrheit würde die Fundamente der Macht in Russland erschüttern. Im Anschluss an Levits Rede sprach Bundespräsident Steinmeier das traditionelle Totengedenken.

Am Volkstrauertag zwei Wochen vor dem ersten Advent gedenkt Deutschland der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft. Vor 100 Jahren, im Jahr 1922, fand im Deutschen Reichstag in Berlin die erste offizielle Feierstunde zu einem Volkstrauertag statt. Die Initiative kam vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der einen Tag zur Erinnerung an die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges angeregt hatte.

