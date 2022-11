Der Präsident der Republik Lettland, Levits, spricht im anlässlich der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

In seiner Rede bei der zentralen Gedenkveranstaltung für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sagte er im Bundestag, die deutsche Gesellschaft habe durch die schonungslose Aufarbeitung ein festes Fundament an demokratischen Werten aufgebaut. Russland als autokratischer Staat dagegen sei dazu nicht in der Lage. Im Anschluss an Levits Rede sprach Bundespräsident Steinmeier das traditionelle Totengedenken.

Der Historiker Tillmann Bendikowski plädierte im Deutschlandfunk dafür, das Gedenken am Volkstrauertag zu revidieren. Er halte es für eine Überladung, dass heute an alle Opfer gleichermaßen erinnert werde. Man sollte das Gedenken an gefallene Bundeswehrsoldaten davon trennen. Der 1. und 2. Weltkrieg seien ein "Ballast". Niemand habe Deutschland damals angegriffen, führte der Historiker aus. Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag. Er wird in Deutschland seit 1919 begangen, eingeführt durch den damals gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. - In Großbritannien gedachten zum "Remembrance Day" die königliche Familie und führende Politiker der gefallenen Soldaten.

