Rauchsäule über der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk (AFP/ARIS MESSINIS)

Grund dafür ist die Zerstörung der dritten und letzten Brücke über den örtlichen Fluss. Es sei jetzt unmöglich, in die Stadt zu fahren oder etwas in die Stadt zu liefern, sagte Gouverneur Gaidai. Auch eine Evakuierung sei nicht mehr möglich. Nur das ukrainische Militär habe noch einen begrenzten Zugang. Inzwischen würden 70 Prozent der Stadt von Russland kontrolliert. Nach ukrainischen Angaben halten sich noch Hunderte von Zivilisten in Bunkern der Chemiefabrik Asot auf.

Unterdessen melden die auf der Seite Russlands kämpfenden Separatisten ihrerseits massiven Beschuss der Stadt Donezk durch das ukrainische Militär. Dabei seien mindestens vier Menschen getötet und 22 Zivilisten verletzt worden. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet können nicht unabhängig überprüft werden.

